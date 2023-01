Desalojados em incêndio no centro de Lisboa vão ficar com familiares ou num hotel

As 24 pessoas que tiveram de ser retiradas na segunda-feira à noite de um prédio em Lisboa, na sequência de um incêndio, conseguiram alojamento por meios próprios ou foram alojadas numa unidade hoteleira, disse esta terça-feira a Proteção Civil.

O incêndio destruiu a cobertura do edifício de três andares, localizado na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José, na freguesia de Arroios, tendo o prédio ficado sem condições de habitabilidade.

Hoje de manhã, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa adiantou à Lusa que dos 24 desalojados, 21 conseguiram alojamento na rede familiar/amigos/meios próprios e três foram realojados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) em unidade hoteleira.

Margarida Castro Martins disse ainda que vai ser feita hoje uma vistoria conjunta pelo Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa e Serviço da CML competente pela avaliação e vistorias a edificado privado e promoção dos processos de obras de conservação.

“Estamos a fazer o ‘follow up’ das condições das pessoas afetadas”, disse ainda Margarida Castro Martins.

Na segunda-feira à noite numa deslocação ao local do incêndio, que não causou feridos, o presidente da CML, Carlos Moedas, tinha prometido realojar as 24 pessoas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 20h56. Às 22h00 estava dominado e minutos depois completamente extinto, segundo o comandante Tiago Lopes, do Regimentos de Sapadores Bombeiros da cidade.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estiveram 60 operacionais, apoiados por 20 viaturas.

Desconhecem-se para já as causas do incêndio.