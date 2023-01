Plano Lisboa Saúde 65+ já abrange 2.600 pessoas

Este é o primeiro dia do Plano que vai facilitar o acesso à saúde aos munícipes de Lisboa com 65 ou mais anos.

Carlos Moedas, o presidente da Câmara, revela, em declarações à Renascença, “que já temos 2.600 pessoas inscritas, ao dia de hoje, e esperamos que muitas mais se inscrevam porque todas as que têm mais de 65 anos o podem fazer”. E lembra que é “plano muito simples porque as pessoas se podem inscrever nas farmácias”, dando acesso direto a “teleconsultas com um médico, de forma ilimitada, e esse médico pode ir ao domicílio, se for necessário.”

O autarca reconhece que é preciso reforçar a mensagem de que este é um plano gratuito, disponível para quem mora em Lisboa, e deixa o apelo para que “os farmacêuticos tenham essa proatividade. “

Carlos Moedas admite que não será necessário abranger 130 mil pessoas com mais de 65 anos que moram em Lisboa, porque “muitas delas têm os seus seguros de saúde ou os planos de saúde, portanto, nunca será esse o universo total”, mas ressalva que “temos ainda muitas pessoas que, em situação de vulnerabilidade, não têm qualquer seguro ou plano, e têm aqui uma oportunidade extraordinária de terem um plano de saúde que é totalmente gratuito”.

No balanço que é possível fazer nesta altura, Moedas indica que na freguesia de Marvila há quase 400 pessoas inscritas, no Lumiar, mais de 200, assim como em Benfica. “Mas há freguesias em que temos poucas pessoas, por isso, vamos continuar a divulgar o Plano”.

A partir de hoje, as pessoas já inscritas podem ligar “para o número de telefone 800 910665 e terão acesso a falar com um médico. O que acontece é que falam com uma pessoa que lhes diz que o médico lhes vai ligar daqui de 5 ou 10 minutos, segundo a disponibilidade. Portanto, é um acesso muito simples”, explica o autarca, que faz questão de sublinhar que esta medida funciona como um complemento. “Não se substitui nada, não é um médico de família, mas é o acesso a um médico, e ter acesso a um médico hoje é vital para muitos, sobretudo para os que são mais idosos e estão mais isolados. Depois, os que estão em situação mais vulnerável, aqueles que têm Complemento Solidário para Idosos, poderão também ter acesso direto a óculos gratuitos, próteses dentárias gratuitas e consultas de higiene oral, e isso é muito importante para uma população que, dentro desta população (idosa), ainda é mais vulnerável”, detalha.

O presidente do município deixa ainda a garantia quanto à proteção dos dados pessoais recolhidos na inscrição deste Plano de Saúde, afirmando que “foi escolhida uma empresa (privada) que segue todos os trâmites em termos em segurança e proteção de dados, de RGPD a nível internacional e, portanto, todos os dados estão protegidos”.

As inscrições para o Plano Lisboa Saúde 65+ começaram a 21 de dezembro e continuam abertas. Carlos Moedas sublinha que este “é o primeiro dia, estamos a começar e é importante marcar a diferença que Lisboa está a fazer, em termos de acesso à saúde”.