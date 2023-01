Capitania emite aviso de agitação forte para o arquipélago da Madeira

A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira, que estará em vigor até às 18h00 de terça-feira.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

A capitania indica que o vento vai ser de nordeste "moderado a fresco, rodando para norte a partir do meio da noite" de hoje, sendo a visibilidade "boa a moderada".

Quanto à ondulação, a capitania aponta que vai atingir os quatro metros a partir da tarde na costa norte e um metro e meio na parte sul.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se no mesmo aviso.