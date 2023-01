Agasalhe-se. Massa de ar polar traz temperaturas negativas

Os próximos dias deverão ser de frio, chuva, vento e neve. Tudo por causa de uma massa polar que vai atravessar o país.

Segundo o IPMA, a partir desta segunda-feira, o estado do tempo em Portugal continental será “influenciado pela ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e pelo cavamento da depressão FIEN, nomeada pela Agência Estatal de meteorologia de Espanha (AEMET), a sul das Ilhas Britânicas, induzindo uma forte corrente de noroeste sobre o continente, transportando uma massa de ar marítima de origem polar”.

A temperatura irá sofrer uma diminuição, que será mais acentuada nos dias 17 e 18, com valores de temperatura mínima abaixo dos 5°C na generalidade do território, sendo entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, e entre 5 e 8°C nas regiões do litoral.

À Renascença, o meteorologista Jorge Ponte Ponte refere que todos os distritos do eixo Coimbra/Castelo Branco, ou seja, Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Guarda, Viseu e Castelo Branco, terão aviso de neve.

“Evidentemente que não vai nevar em todo o lado”, assinala, adiantando que se espera que “no dia 17 neve acima dos 1.000 metros de altitude, sendo que a cota poderá descer até aos 600 metros a partir da noite de dia 17”.

Devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos laranja de agitação marítima no litoral Norte e Centro a iniciar no dia 16, assim como avisos amarelo e laranja de rajada para os dias 16 e 17 e aviso amarelo de precipitação em vários distritos do Norte e Centro. De igual modo, devido à queda de neve nos dias 16, 17 e 18 foi emitido aviso amarelo para as terras altas dos respetivos distritos.