Mulher morre em incêndio em habitação no concelho de Vinhais

Uma mulher morreu sábado num incêndio na casa onde residia, na aldeia de Sobreiró de Baixo, concelho de Vinhais, distrito de Bragança, confirmaram à agência Lusa fontes das autoridades.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, o alerta do incêndio foi dado às 20h07 de hoje naquela localidade, para onde se deslocaram os Bombeiros de Vinhais, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Contactada pela Lusa, a GNR indicou que a vítima mortal é uma mulher, única residente da habitação que ficou totalmente destruída, sem que tenha sido possível saber mais dados.

Questionada sobre a origem do incêndio, a GNR disse que são ainda desconhecidas as causas do sinistro.

Fonte dos Bombeiros de Vinhais indicou à Lusa, pelas 22h30, que o incêndio estava extinto.