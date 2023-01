Dez distritos em aviso amarelo devido à neve. Massa de ar frio atinge Portugal

Dez distritos do Norte e Centro vão estar sob aviso meteorológico amarelo na terça-feira devido à neve, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que prevê o mesmo nível para hoje e segunda-feira na Guarda e Castelo Branco. A última informação atualizada do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca também, a partir da manhã de segunda-feira, em aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à agitação marítima. Segundo o IPMA, os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar, a partir das 21h00 de segunda-feira, sob aviso de laranja devido ao vento. Estes dois distritos estão a partir das 23h00 de hoje e na segunda-feira em aviso amarelo (o terceiro mais grave) devido à queda de neve.

Além da Guarda e Castelo Branco, os restantes distritos que vão estar, a partir de terça-feira sob aviso meteorológico amarelo devido à neve são Coimbra, Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga. O IPMA alerta para a perturbação causada nestes 10 distritos devido à queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, como vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados. O aviso amarelo do IPMA significa que a situação é de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto no laranja o risco é moderado e elevado, devendo a população seguir as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). No sábado, a ANEPC pediu à população para adotar medidas preventivas para se defender da "descida significativa da temperatura".