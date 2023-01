Camarate. Ambulância furtada enquanto bombeiros assistiam vítima

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Camarate foi furtada este domingo de manhã enquanto a equipa assistia uma vítima na Rua Cidade de Luanda no Bairro de Angola, Camarate, concelho de Loures, avança a corporação.

Em comunicado, o corpo de bombeiros adianta que o furto da ambulância de socorro ocorreu pelas 6h30, enquanto a equipa "prestava socorro a uma vítima de doença súbita".

"Foi apresentada queixa na esquadra da Polícia Segurança Pública, que está, no momento, a tomar as devidas diligências no sentido de localizar o veículo, bem como o autor do roubo" acrescenta.

Numa publicação na rede social Facebook, os Bombeiros de Camarate adianta que a ambulância foi encontrada na zona das Galinheiras.

"A ambulância roubada esta manhã em Camarate, foi encontrada pelas 8h30 em Lisboa na freguesia de Santa Clara pelos Bombeiros desta Corporação, que após o alerta do furto colocaram vários meios no terreno na tentativa de localizar viatura furtada", refere a corporação.

“Encontrámos o veículo abandoado na faixa de rodagem com luzes de emergência ligadas e portas aberta, felizmente sem qualquer tipo de dano” explicou Luis martins, comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate.