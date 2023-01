"A greve nas escolas ganhou nova força", celebra líder do STOP

O líder do STOP, André Pestana, discursou este sábado, no Terreiro do Paço, perante milhares de professores que se manifestam em Lisboa, celebrando que a "greve nas escolas ganhou nova força".

No discurso, o representante sindical realça que a "unidade é a necessária para levar esta luta à vitória".

"Não é uma greve só de professores, é uma luta de todos os profissionais de educação", reiterou, recolhendo apoio dos manifestantes.

Milhares de professores de todo o país estão concentrados em Lisboa, numa manifestação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração dos concursos. Críticas às políticas do Governo para o setor e pedidos de demissão do ministro da Educação, João Costa, marcam o protesto.



A Polícia de Segurança Pública aponta para quase 30 mil manifestantes, contrariando os números da organização que falavam numa adesão de 100 mil pessoas ao protesto.