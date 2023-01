Um mês depois, afetados pelas cheias em Algés ainda esperam por indemnizações e apoios

Há um mês, no segundo dia de cheias em Algés, Armindo Costa não conseguia conter as lágrimas, enquanto fumava um cigarro, apressadamente, à porta do café de que é proprietário.

De vez em quando, olhava lá para baixo, para a cave com acesso a partir da rua onde montou há anos o negócio. No interior, duas pessoas de baldes na mão retiravam a torrente de água e lama que inundou todo o estabelecimento em mais de um metro, um cenário que o deixou bastante desanimado.

Valeu-lhe o esforço do trabalho, dele, dos funcionários e de um voluntário, cuja solidariedade o surpreendeu.

"Um rapaz, de vinte e tal anos que vinha a passar, a caminho do trabalho, olhou para mim à porta e percebeu o meu desespero. Tirou a mochila que trazia às costas, a caminho do trabalho, descalçou-se e veio ajudar a tirar, a balde, a água do interior do café." E no final, recusou uma ajuda monetária que Armindo lhe quis dar.

Um mês depois, tudo parece ter regressado à normalidade e Armindo Costa guarda uma certeza: "Tem que se ter mais cautela, não é?", pergunta, como que para justificar os sacos de areia e terra que, por várias ruas de Algés, estão à porta de alguns estabelecimentos, como o dele. Agora, confessa, aguardam "que haja alguma coisa da parte dos seguros e da parte da Câmara" para cobrir pelo menos uma parte dos prejuízos.