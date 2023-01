Trabalhadores da Transdev cumprem greve de 24h

Os trabalhadores do grupo de transportes Transdev, que opera sobretudo no Norte e Centro, estão hoje em greve, por aumentos salariais, entre outras exigências.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), os trabalhadores concentram-se, esta sexta-feira, junto às instalações da empresa na freguesia do Pinheiro, em Guimarães (distrito de Braga), a partir das 10h30.

A paralisação começou às 00h00 e dura 24 horas, estando prevista uma nova greve no dia 06 de fevereiro.

O comunicado que anunciava o pré-aviso de greve referia que o STRUN tinha enviado às empresas do grupo Transdev as exigências aprovadas pelos trabalhadores, tendo desde logo avisado que marcaria greves se a administração não alterasse a sua posição no prazo máximo de 15 dias.

A Transdev, por seu turno, referiu que o acordo de contratação coletiva assinado há seis meses com todas as estruturas sindicais demonstra o seu "respeito pelos trabalhadores e seus representantes".

Além de aumentos salariais, os trabalhadores exigem que o local de trabalho seja sempre aquele para o qual foram contratados e o pagamento do almoço ou jantar sempre que na altura desta refeição estejam deslocados.