Prisão preventiva para homem que agrediu três militares da GNR no posto de Beja

O homem de 33 anos que agrediu esta sexta-feira três militares da GNR que ficaram feridos, um deles com gravidade, no posto de Beja, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, disse fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Beja, tendo o juiz decretado a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Beja, adiantou a fonte da GNR.

O militar que ficou ferido com gravidade sofreu uma dentada que lhe mutilou o nariz, na agressão que ocorreu na madrugada de hoje no posto de Beja da GNR, para onde tinha sido conduzido, disse fonte da Guarda.

Em comunicado enviado à Lusa, o Comando-Geral da GNR revelou que os três militares foram agredidos no Posto Territorial de Beja e que um deles ficou "em estado grave, com ferimentos no rosto".

Contactada pela Lusa, fonte da força de segurança acrescentou que o militar que sofreu os ferimentos graves, de 42 anos, "foi agredido à dentada" pelo agressor, que lhe "mutilou parte do nariz".

No comunicado, a GNR não especificou os ferimentos no rosto sofridos por este militar, mas acrescentou que foi transferido para o Hospital de S. José, em Lisboa, atendendo à gravidade dos mesmos e à necessidade de intervenção cirúrgica urgente.

O militar estava a ser submetido a intervenção cirúrgica no S. José, disse também à Lusa a outra fonte policial contactada.

Segundo os esclarecimentos do Comando-Geral da GNR, o alegado agressor é um homem, de 33 anos, com antecedentes criminais.