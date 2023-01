Ministra garante que Lei da Programação Militar está "quase " a ser revista

A ministra da Defesa disse esta sexta-feira que a Lei de Programação Militar está “quase” a ser revista.

O jornal Expresso revela na sua última edição que existe tensão dentro das Forças Armadas devido a problemas com o Hospital Militar e aos atrasos na revisão da Lei de Programação militar, que define as compras de armamento, e que já devia estar em vigor.

Helena Carreiras anunciou, ao longo do ano de 2022, que as duas leis dariam entrada no Parlamento até ao final do ano passado, até porque ambos os diplomas estipulavam que a revisão devia ocorrer em 2022, para produzir os seus efeitos a partir de 2023.

Só que, apesar do processo de redefinição de prioridades para as aquisições de equipamentos já estar concluído ao nível dos ramos e do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) e já haver luz verde das Finanças, os diplomas ainda não deram entrada na Assembleia da República.