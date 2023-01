Ministério admite serviços mínimos perante "greve radical" de professores

É só isto que tem?

13 jan, 2023 Poucochinho, poucochinho ... 20:57

É o melhor que arranja para tentar criar dúvidas e medos e tentar assim desmobilizar os professores e não-docentes, oh ministro? Fundos de greve a investigar, legalidade da greve a investigar, serviços mínimos a aplicar... Ora, ora. O ministro sabe muito bem que pelo menos da parte do STOP, o recurso a constituição de fundos de greve está nos estatutos e mesmo que não estivesse, no nosso dinheiro mandamos nós, e se nos apetecer ajudarmos pessoal em dificuldades, isso é connosco, e mostre lá qual é a lei que proíbe isso. No resto, quem decide de legalidades é um Tribunal e mesmo aí, passível de recurso E segundo Bacelar Gouveia ilustre constitucionalista, não há serviços mínimos na Educação a não ser de forma muito restrita em Exames Nacionais, o que não é o caso. É com isto que tenciona desmobilizar professores? Está a perder faculdades, ministro ...