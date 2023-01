Agricultores podem candidatar-se a apoio de 10 milhões de euros

A ministra da Agricultura anunciou um apoio de 10 milhões de euros para ajudar os agricultores afetados pelo mau tempo e que os avisos para as candidaturas deverão abrir até ao final de janeiro.

“Pelo nosso levantamento para o país, 10 milhões de euros é suficiente, mas estamos disponíveis, no caso de as candidaturas e os investimentos elegíveis ultrapassarem este valor, podermos também repensar”, afirmou Maria do Céu Antunes, que falava durante uma visita a uma vinha afetada pelas intempéries em Mesão Frio, distrito de Vila Real.

A governante especificou que o financiamento para os territórios vulneráveis será de 70% a fundo perdido e que, para os outros territórios, é de 60%.

“Estamos a finalizar os procedimentos para abrir os avisos de candidatura e, segundo a informação que me foi disponibilizada, teremos condições de o fazer até final do mês de janeiro”, salientou.

Maria do Céu Antunes referiu que, de acordo com o levantamento de todos os estragos verificados no país, no setor agrícola, aponta para “cerca de nove milhões de euros”, com as regiões Norte e o Alto Alentejo a terem “uma fatia maior” em relação àquilo que são os prejuízos.

Explicou ainda que os estragos estão muito relacionados com quedas de muros, nomeadamente na região do Douro, onde esteve esta manhã, ainda em sedes e vedações, bem como, no Alto Alentejo, a perda de animais que foram arrastados com as águas.