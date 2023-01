Menina de três anos esquecida durante seis horas num autocarro escolar em ​Cinfães

Uma menina de três anos, aluna do Jardim de Infância de Nespereira, em Cinfães, foi esquecida durante seis horas num autocarro escolar.



O incidente só foi detetado quando a mãe a foi à escola e ninguém sabia onde estava.

“É uma situação absolutamente incompreensível sob qualquer ponto de vista”, diz à Renascença o diretor do agrupamento escolar General Serpa Pinto, Manuel Pereira.

Manuel Pereira assegura que foi nomeado de imediato “um instrutor para avançar com o processo de averiguações”.

O dirigente escolar esclareceu ainda que as funcionárias que acompanhavam as crianças no autocarro são de uma empresa privada e que pediram imediatamente a suspensão do seu trabalho.

O diretor do agrupamento assegura ainda que já falou com os pais da criança que se mostraram “muito colaboradores” e “compreensivos”.

A família e a menina, que, entretanto, já voltou à escola, estão a ser acompanhados por psicólogos. “A criança está bem, tanto quanto me dizem os psicólogos do agrupamento”, assegura.

Para evitar que episódio semelhante volte a acontecer, Manuel Pereira garante que já mudaram procedimentos.

“Foi feito um documento em que cada vez que uma criança é entregue num autocarro, o funcionário toma conhecimento e entrega os alunos de acordo com aqueles que entraram no autocarro. Não pode voltar a falhar nada disto”, remata.