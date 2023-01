Manifesto “Vida Justa”. Manifestação vai exigir medidas urgentes contra a crise

Um grupo de cidadãos lançou esta quinta-feira um manifesto e marcou para 25 de fevereiro uma manifestação em Lisboa para exigir ao Governo medidas urgentes para combater a inflação e o aumento do custo de vida.

O manifesto “Vida Justa” conta com cerca de 200 assinaturas e é subscrito por “moradores dos bairros, pessoas dos movimentos sociais e outros cidadãos”, de vários setores da sociedade, e exige a “defesa dos bairros e da dignidade de vida dos que trabalham e que criam a riqueza do país”.

No dia 25 de fevereiro “estaremos na rua para exigir ao Governo que nos ouça e que cumpra estas medidas mínimas que propomos para que a crise seja combatida com justiça e igualdade”, lê-se na nota.

Os subscritores apelam a “uma vida justa” e o fim do aumento de preços: “Todos os dias os preços sobem, os despejos de casas aumentam e os salários dão para menos dias do mês. As pessoas estão a escolher se vão aquecer as suas casas ou comer”.

“É preciso dar poder às pessoas para conseguirem ter uma vida digna. Exigimos um programa de crise que defenda quem trabalha: os preços da energia e dos produtos alimentares essenciais devem ser tabelados; os juros dos empréstimos das casas congelados, impedir as rendas especulativas das casas, os despejos proibidos; deve haver um aumento geral dos salários acima da inflação; medidas para apoiar os comércios, pequenas empresas e os postos de trabalho locais e valorizar económica e socialmente os trabalhos mais invisíveis como o de quem trabalha na limpeza”, exigem.

O manifesto destaca que “a crise parece não ter fim”, lembrando que “depois da pandemia vieram as guerras e as sanções e com elas a crise social e a ameaça de recessão económica”.

“As pessoas são vítimas de uma sociedade que acha normal pagar mal a quem trabalha. Quando começou a pandemia, a gente dos bairros continuou a cumprir o seu dever, quando muitos recolheram a casa. As trabalhadoras da limpeza continuaram a trabalhar, os dos transportes a manter o país a funcionar, os operários da construção civil a ir para as obras, os trabalhadores dos supermercados continuaram a sacrificar-se por toda a gente”, escrevem.