Greve de professores. Mega agrupamento de escolas em Sintra sem aulas desde início da semana

Mais um dia sem aulas no agrupamento de escolas Monte da Lua, em Sintra. Na manhã desta quinta-feira, à hora prevista, professores, assistentes operacionais e alguns alunos - poucos - fizeram um cordão humano que se estendeu por várias ruas próximas da escola sede de agrupamento, a Secundária Santa Maria.

De cartazes em punho, em que se pedia, na maioria, a contagem integral do tempo de serviço e o respeito pelos profissionais do setor, mais de 150 docentes de várias escolas do agrupamento juntaram-se no protesto, pelo meio do qual se ouviam palavras de ordem como “Escola a lutar também está a ensinar" ou "Costa, escuta, a escola está em luta"