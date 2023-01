Covid-19. Portugal teve média diária de 343 casos nas últimas duas semanas

Portugal registou nas últimas duas semanas uma média de 343 casos por dia de Covid-19, com o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus que provoca a covid-19 a baixar para 0,95. Cerca de um terço dos casos confirmados foram registados na zona de Lisboa e Vale do Tejo e apenas uma região do País, a Madeira, regista uma incidência acima do limite de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

O relatório semanal do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge sobre a evolução da covid-19 revela que a média do Rt, que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, baixou de 0,98 para 0,95 a nível nacional, podendo o seu verdadeiro valor estar entre 0,93 e 0,96 com uma confiança de 95%.

A região do Algarve, os Açores e a Madeira apresentam um índice de transmissibilidade acima do limiar de 1,14, com 1,42 e 1,42, respetivamente, indicam os dados do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge relativos ao período entre os dias 2 e 6 de dezembro.