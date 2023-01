Contratação de médicos. FNAM acusa ministro da Saúde de agir de "má-fé"

A federação considera que “a solução apresentada altera significativamente o modelo de concurso de provimento para os recém-especialistas”, tendo como justificação “uma pretensa celeridade dos processos e do aumento da capacidade de fixação de médicos no SNS”.

Por outro lado, na nota que fez chegar à imprensa, a FNAM entende que “a opção por concursos institucionais, em que o número de vagas e a escolha dos candidatos ficarão dependentes apenas do critério de cada instituição e da sua capacidade financeira”, deverá levar ao que designa de “predomínio dos interesses locais sobre as necessidades do todo nacional, acentuando as desigualdades entre regiões”.

Para a presidente da federação a proposta vai criar desigualdades entre os candidatos e as instituições, não sendo sinónimo de fixação de profissionais.

“O facto de abrirem as vagas, independentemente desta metodologia com a qual concordemos ou não concordemos, não garante que as pessoas se fixem no SNS, uma vez que as vagas ou ficam desertas ou então depois as pessoas vão-se embora”, alerta Joana Bordalo e Sá.

A Federação Nacional dos Médicos promete pedir explicações ao ministro Manuel Pizarro e já na próxima ronda negocial que está marcada para dia 1 de fevereiro.