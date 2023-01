Comboios. Linha do Norte condicionada devido a obras

A Linha ferroviária do Norte vai manter-se com restrições durante a noite, de acordo com a informação avançada à Renascença, pela Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação continua condicionada entre Gaia e Francelos Sul.

“No troço entre Gaia e Francelos Sul a circulação ferroviária processa-se nos dois sentidos através de uma única via, com limitação de velocidade à passagem entre os Km 325 e 325,3”, refere a informação da IP.

Tendo em conta “a complexidade da intervenção”, os trabalhos vão “prolongar-se ao longo da noite”, acrescenta a empresa.

Naquela zona, os comboios estão a circular, desde esta manhã de quinta-feira, em via única, e com limite de velocidade.