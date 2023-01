Cinco detidos em Lisboa por suspeitas de agressões a polícias

Três homens e duas mulheres com idades entre os 21 e os 35 anos foram detidos hoje na freguesia de Marvila, em Lisboa, por suspeitas de agressões a polícias, anunciou o Comando Metropolitano da PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta que as detenções aconteceram hoje de manhã, no âmbito de "uma ação de patrulhamento reforçado junto de uma zona urbana sensível", estando o local conotado como um espaço utilizado para o consumo e tráfico de droga.

Segundo a PSP, depois de ver os agentes, um dos suspeitos tentou "ausentar-se do local", mas foi prontamente interpelado pelos polícias.

"Desta abordagem o suspeito de imediato agrediu um dos polícias, tendo continuado com agressões que só cessaram com o auxílio prestado pelos restantes polícias", lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PSP, após este suspeito ter sido imobilizado e algemado, vários populares juntaram-se no local para tentar impedir a sua detenção, "tendo dois desses populares sido também detidos por agressão aos polícias". .

Duas mulheres foram igualmente detidas por forçarem o perímetro de segurança, "injuriando e ameaçando os polícias no momento em que os detidos estavam a ser transportados para as viaturas policiais", é acrescentado no comunicado.

Os detidos são suspeitos da prática dos crimes de ofensas à integridade física qualificada e por resistência e coação sobre funcionário, indica ainda a PSP.