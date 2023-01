Avaria na Vodafone condiciona comunicações do INEM

Os funcionários do Instituto Nacional de Emergência Médica ficaram, na manhã desta quinta-feira, impossibilitados de contactarem por telefone devido a uma avaria nas redes da Vodafone.

Contactada pela Renascença, fonte do INEM adianta que, pelo menos, 80% do serviço de comunicações foi já restabelecido, existindo ainda algumas falhas. Nalgumas situações mais urgentes, o INEM recorreu ao sistema SIRESP, mas garante que as chamadas para o 112 não sofreram qualquer impacto pela falha de comunicações, que nesta altura está a ser avaliada.



Segundo a RTP, o acionamento de meios continuou a ser feito via rádio e as informações médicas foram enviadas através dos computadores.

A avaria afetou outras empresas, como alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente a TSF e a RTP, e a Caixa Geral de Depósitos, refere a mesma notícia.

A Renascença já tentou obter esclarecimentos junto da Vodafone, mas sem sucesso.

Entretanto, fonte oficial da Vodafone confirmou à RTP "dificuldades técnicas num serviço específico que afeta a estabilidade das chamadas em alguns clientes empresariais" e garantiu que as equipas técnicas "estão a trabalhar com prioridade na resolução das mesmas".

Segundo a mesma fonte, não há indicação de que se trate de um ataque informático, mas sim de um “problema técnico”, e que não há previsão de quando estará resolvido.

A Vodafone salientou que os clientes associados aos sistemas de emergência são considerados prioritários.