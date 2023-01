Aeroporto Sá Carneiro entre os 10 melhores da Europa

Num total de 151 aeroportos de todo o mundo, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, ocupa a 54ª posição. Segundo esta avaliação relativa ao ano passado. No topo desta listagem estão dois aeroportos em Tóquio (Japão) e um em recife (Brasil).

Este ranking é feito pela AirHelp, “a maior organização internacional de defesa dos direitos dos passageiros aéreos”, organiza uma classificação anual onde apresenta as melhores companhias aéreas e os melhores aeroportos do mundo.

Esta avaliação colocou o aeroporto do Porto no top 10 europeu, tendo alcançado a sétima posição, com 7,67 pontos, em 10 possíveis.

Esta classificação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro revelou-se a quinta maior subida face a 2019. Já Faro e Lisboa ficaram fora do “top 100”. O aeroporto do Algarve alcançou a 108.ª posição, sendo o segundo melhor a nível nacional, com 7,21 pontos.

No fundo da lista está o Lisboa. O Aeroporto Humberto Delgado foi classificado como o 143.º melhor - é a terceira posição a nível nacional, tendo-lhe sido atribuída uma classificação de 6,75 pontos.

A tabela europeia é liderada pelo Aeroporto Internacional Barajas Adolfo Suárez, em Madrid (Espanha), seguido do Aeroporto de Bilbau, em Bilbau (Espanha) e pelo Aeroporto Milão-Linate, em Milão (Itália).

Como é feita esta avaliação?

Para levar a cabo este ranking, a AirHelp tem em conta variados parâmetros, como a excelência do serviço (representa 20% da pontuação), a pontualidade (reapresenta 60% da pontuação), o processamento de reclamações e a qualidade das instalações de restauração e de lojas do aeroporto (representa os restantes 20% da pontuação).

Para garantir uma "classificação de confiança, este organismo recolhe informações factuais sobre a pontualidade de cada aeroporto, extraídas da sua própria base de dados, e combina-as com as opiniões dos passageiros sobre as instalações e experiência de utilização dos aeroportos".

A pontuação diz respeito aos voos realizados entre 1 de janeiro e 31 de outubro de 2022.