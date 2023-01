“Operação Vórtex”. Pinto Moreira disponível para colaborar com a Justiça

O vice-presidente da bancada do PSD Joaquim Pinto Moreira garante que vai colaborar com a Justiça. O ex-presidente da Câmara de Espinho é um dos suspeitos por corrupção da Operação Vórtex, investigação que recai sobre o período em que foi autarca em Espinho.

Esta manhã, na Assenbleia da República, o deputado social-democrata sublinhou o que já tinha dito em comunicado.

“Tenho todo o respeito e consideração pelo vosso trabalho, que é muito meritório, mas como sabem, eu já ontem fiz declarações, através de um comunicado, e remeto-vos, naturalmente, para esse mesmo comunicado, que é absolutamente claro”, disse aos jornalistas. Fico naturalmente a aguardar com toda a serenidade os desenvolvimentos da Justiça com o qual colaborarei, se naturalmente for chamado”

Joaquim Pinto Moreira revela que, para já, ainda não sabe se vai ver a imunidade parlamentar levantada, mas assegura toda a disponibilidade para colaborar com a Justiça.

“Fico naturalmente a aguardar, com toda a serenidade, os desenvolvimentos da Justiça com o qual colaborarei, se naturalmente for chamado”, rematou.

O Ministério Público já fez saber que vai pedir o levantamento da imunidade parlamentar de Joaquim Pinto Moreira, o vice-presidente da bancada do PSD e antigo autarca de Espinho entre 2009 e 2017.

A diligência faz parte da Operação Vórtex, que levou à detenção de Miguel Reis – o atual presidente da Câmara de Espinho. Dessa atividade resultou a detenção de cinco pessoas. Todos os detidos estão indiciados pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

O vice-presidente da bancada do PSD confirmou, esta terça-feira, em comunicado, ter sido alvo de buscas no âmbito da “Operação Vórtex”, afirmando estar a ser vítima de “desinformação tendenciosa”.

Para além de vice-presidente da bancada do PSD, Joaquim Pinto Moreira preside atualmente à comissão de revisão constitucional.

Segundo a PJ, “a investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento”, todos eles “respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras” envolvendo “interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos”.