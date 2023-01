Ministério Púlico faz buscas no Hospital de Braga

O Hospital de Braga está a ser, esta quarta-feira, alvo de buscas por parte do Ministério Público.

Em comunicado, a que a Renascença teve acesso, o Conselho de Administração da unidade hospitalar indica que as buscas se relacionam com contratos públicos e "assegura o cumprimento dos trâmites legais" dos concursos públicos visados.

No mesmo comunicado, o CA do hospital "reitera que se encontra a colaborar totalmente com as autoridades nas diligências realizadas".

No seu próprio comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) indica que as buscas estão relacionadas "com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela unidade hospitalar".

"A Polícia Judiciária confirma que, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, no âmbito de Inquérito por criminalidade económico-financeira tutelado pelo DIAP-Porto (1ª Secção Regional), procedeu hoje à realização de buscas numa Unidade Hospitalar de Braga e numa empresa do Porto", lê-se no mesmo documento.

As buscas contaram com a presença de um magistrado judicial e um magistrado do Ministério Público, além de elementos da PJ.

