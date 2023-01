Mau tempo. Publicado apoio a empresas afetadas pelas inundações

O sistema de apoio às empresas afetadas por situações adversas, como as inundações de dezembro, foi publicado esta quarta-feira, em decreto-lei que remete para resolução do Conselho de Ministros a definição da concessão dos auxílios e das situações adversas.

O decreto-lei publicado aprova o Sistema de Apoio à Reposição das Capacidades Produtivas e da Competitividade, destinado a recuperar ativos empresariais danificados, total ou parcialmente, para as situações de prejuízos reportados até 200 mil euros, “causados por situações adversas reconhecidas por resolução” do Conselho de Ministros.

Os beneficiários destes apoios têm de ser empresas que cumpram os critérios de elegibilidade que, para situações adversas ocorridas a partir do dia 01 de janeiro último, já exige ter um seguro ativo que preveja a cobertura de danos e prejuízos decorrentes da situação adversa em causa e ainda que sejam acionados os seguros contratualizados para cobrir riscos relacionados com a situação adversa.

Outras exigências do diploma são, nomeadamente, que a localização do estabelecimento ou a atividade afetada do beneficiário, no qual irá ser realizado o investimento, seja localizado nos concelhos mencionados na respetiva resolução do Conselho de Ministros.

É também critério para aceder ao apoio garantir pelo menos 85% do nível de emprego existente um mês antes da ocorrência da situação adversa, no prazo máximo de seis meses após a conclusão do projeto e não ter, à data da ocorrência da situação adversa, salários em atraso.

Quanto aos critérios de elegibilidade dos projetos, o decreto-lei define uma duração máxima de 18 meses do período de investimento, e que a execução seja iniciada no prazo máximo de seis meses, embora a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) possa prolongar por mais seis meses o prazo, quando o período "se revele insuficiente para a conclusão da execução" do projeto.

Quanto às despesas, o decreto-lei define que são elegíveis as realizadas pelas empresas "a partir do dia da situação adversa", e entre as despesas elenca custos de aquisição de máquinas, equipamentos, respetiva instalação e transporte, ou a sua reparação, desde que tenha efeitos no prolongamento da sua vida útil, destinados a repor as capacidades produtivas afetadas.