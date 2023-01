GNR ferido com gravidade em atropelamento

Um militar da GNR, de 26 anos, ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um atropelamento por um automóvel no Itinerário Complementar 33 (IC33) nos arredores de Grândola (Setúbal), disse fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o militar foi atropelado ao quilómetro 39 do IC33, quando "estava a sinalizar um acidente".

O homem foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, adiantou a fonte da Guarda.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta foi dado às 18h25.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de nove operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.