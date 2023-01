Trabalhador morre soterrado numa obra em Vila Nova de Famalicão

Um trabalhador com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira soterrado numa obra em Vila Nova de Famalicão, na sequência de um aluimento de terras, disse fonte do Comando Sub-Regional de Operações e Socorro do Ave.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 11h11, tendo os trabalhos de remoção do cadáver demorado cerca de uma hora.

A vítima estava a trabalhar na construção de um prédio na Rua Lino Sousa Ferreira, em Famalicão, distrito de Braga.

Para o local foram mobilizadas duas corporações de bombeiros, uma viatura médica de emergência e reanimação e uma equipa de psicólogos do INEM, além dos serviços municipais, da Polícia Municipal e da PSP.

O corpo vai ser removido para a morgue, para autópsia.