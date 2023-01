País de alunos com necessidades especiais desesperam com greve dos professores

A greve de professores está a deixar muitos pais de crianças com necessidades educativas especiais à beira de um ataque de nervos. O Movimento Cidadão Diferente pede estabilidade ao ministro da Educação, João Costa.

Ficar dentro da carrinha escolar à espera para saber se o professor vai dar aulas tem sido a nova rotina de muitos alunos. Desde 9 de dezembro, quando começou a greve de professores convocada pelo STOP - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, que está instalada a incerteza nas escolas, com reflexos nas aprendizagens dos alunos e na dinâmica familiar, especialmente das famílias que com crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE). O Movimento Cidadão Diferente escreveu uma carta aberta ao ministro da Educação para “denunciar a forma como as escolas estão a tratar os alunos com NEE durante este período de greves consecutivas”.

Miguel Azevedo, o presidente do Movimento, fala em “centenas de alunos e famílias a serem tratados como carne para canhão de norte a sul do país”. À Renascença, este responsável denuncia que muitos alunos ficam no transporte escolar “entre as 8h30 e as 10h00 à espera para saberem se vão ter aulas ou não”. Miguel Azevedo explica que ficam apenas com o motorista, “sem qualquer tipo de acompanhamento especializado que os possa tranquilizar”. Pais ameaçados com despedimento O presidente do Movimento Cidadão Diferente diz que, face à incerteza que se vive nas escolas, muitos pais acabam por chegar atrasados ou até faltar ao trabalho. À Renascença, Miguel Azevedo conta que quando os pais levam os filhos à escola, por volta das 8h30, se o professor ainda não tiver chegado, ficam à espera para saber se o docente só faz greve ao primeiro tempo da manhã. A confirmar-se, a criança entra na escola às 10h00 e os pais chegam atrasados ao trabalho, conta este responsável. Pior, é quando o professor titular faz greve o dia inteiro, diz Miguel Azevedo, acrescentando que, nesse caso, os pais têm de ficar com as crianças. O presidente do Movimento Cidadão Diferente revela à Renascença que “há já tentativas de despedimento de pessoas”.

Na carta aberta, dirigida ao ministro da Educação, secretária de Estado da Inclusão e deputados da Comissão de Educação e Ciência, são relatados dois casos. Por um lado, uma mãe de Vila Nova de Gaia, que diz que “os meninos precisam de estabilidade nas suas rotinas, não podemos, pura e simplesmente, deixar os nossos filhos de manhã (7h30 até 8h45) nas CAF e depois ligam-nos às 10h00 para os ir buscar, ou esperar com eles ao portão da escola até às 9h00 para ver se o professor chega, imaginam o sofrimento das crianças que estão sujeitas a esta situação? Pois muitas delas são muito sensíveis a grandes ajuntamentos/confusões, barulhos, etc.” “Ou então o professor faz greve ao primeiro tempo, temos de sair do emprego, ir buscar os meninos, ir para casa, ligar para a escola perto das 10h00 para saber se o professor regressa, e voltar a levar os meninos à escola. No entanto ficam sem almoço pois este é marcado diariamente até as 9h30, ou seja, temos de voltar a ir buscá-los para almoçar", sublinha esta mãe de Gaia,