​Operação Vórtex. Deputado do PSD confirma buscas e diz-se alvo de “desinformação”

O deputado Joaquim Pinto Moreira, antigo presidente da Câmara de Espinho, confirma ter sido alvo de buscas no âmbito da “Operação Vórtex” e diz estar a ser vítima de “desinformação tendenciosa”.

O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD começa por referir, em comunicado, que a sua casa foi esta terça-feira alvo de buscas e que foram apreendidos o telemóvel e computador profissional, que utiliza no exercício da sua profissão de advogado. Joaquim Pinto Moreira adianta que “o contexto investigatório reporta-se ao ano de 2022 e respeita a intenções de investimento não concretizadas e a operações urbanísticas tramitadas no atual mandato autárquico, ainda que algumas possam ter transitado de mandatos anteriores”. O deputado repudia as declarações do chefe de gabinete do presidente da Câmara de Espinho, “que irresponsável e inapropriadamente quis desviar o foco de uma investigação que não me tem, certamente, no seu epicentro”.

Joaquim Pinto Moreira manifesta “total disponibilidade para colaborar com a descoberta da verdade e com as autoridades judiciárias” na investigação ao caso de alegada corrupção na autarquia. “Se vier a ser solicitado o levantamento da minha imunidade parlamentar, estarei totalmente disponível para, seja em que qualidade for, colaborar totalmente com a justiça”, concluiu o antigo autarca de Espinho. O Ministério Público vai pedir o levantamento da imunidade parlamentar de Joaquim Pinto Moreira, o vice-presidente da bancada do PSD e antigo autarca de Espinho entre 2009 e 2017.

A diligência faz parte da Operação Vórtex, que levou à detenção de Miguel Reis – o atual presidente da Câmara de Espinho.

Só a imunidade parlamentar evitou que Joaquim Pinto Moreira não tivesse já sido constituído arguido esta terça-feira.