​Moedas quer taxar turistas de cruzeiros

Na inauguração da nova Doca da Marinha, o presidente da Câmara de Lisboa sublinhou esta terça-feira a importância da taxa turística para dinamizar e criar melhores condições na cidade. Carlos Moedas defendeu que os turistas de cruzeiro também devem pagar dois euros quando chegam ao Terminal de Lisboa.



“A taxa turística é isto: vamos ao Museu do Tesouro Real ou mesmo aqui e os turistas, com o pagamento da taxa, deixaram o contributo para o desenvolvimento da cidade, para a melhoria das condições e da oferta, nomeadamente, a nível cultural”, afirma o autarca de Lisboa.



Tem de ser com o contributo de todos, sublinhou Carlos Moedas, que defendeu que os turistas que chegam a Lisboa nos cruzeiros também devem pagar taxa. “Para quem chega ao Terminal de Cruzeiros, dois euros não é nada”.

À Renascença, o presidente da Associação de Turismo de Lisboa afirmou apoiar a ideia e lembrou que a aplicação da taxa aos turistas de cruzeiros foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa em 2016, mas ainda não está a ser cobrada. “O problema é a sua implementação”, justifica Vitor Costa.

“Cobrar a taxa quando o turista faz o check-in no hotel é fácil, mas o mesmo não acontece quando chega um barco de cruzeiro com 5.000 mil ou mesmo 2.500 passageiros. Cobrar uma taxa à saída desses navios, significariam 20 horas para cobrar dois euros a cada pessoa. É inviável em termos práticos. Portanto, há um sistema que tem de ser implementado com a colaboração dos agentes da cadeia de valor. Ou seja, com os gestores do Terminal de Cruzeiros, os agentes de navegação e os armadores.”

Em 2019, a taxa turística rendeu à Câmara de Lisboa cerca de 36 milhões de euros e tal como está definido, a receita é aplicada no desenvolvimento das potencialidades turísticas da cidade, com eventos, festivais, conferências, criação de novos espaços (como o Museu do Tesouro Real), mas também na limpeza da cidade, para ajudar a minimizar o impacto do boom turístico.

Este ano, a receita deverá ser inferior; ainda assim, cerca de 32 milhões de euros.

Nova vida para a Doca da Marinha



Devolver o Tejo à população é o objetivo do plano de dinamização da Doca da Marinha e que hoje foi apresentado. O grupo Lean Man venceu o concurso da Associação de Turismo de Lisboa para explorar a concessão terrestre da Doca da Marinha nos próximos 15 anos.

Um investimento de 3,5 milhões de euros, que envolve um restaurante a inaugurar em fevereiro e os três quiosques já em funcionamento, tudo liderado pelo chef Miguel Rocha Vieira. Será também um espaço para eventos musicais, gastronómicos, exposições, de artesanato, entre outros, a decorrer entre os meses de março a setembro. E finalmente, a área marítimo-turística, a desenvolver com vários operadores.

Para o presidente da Câmara de Lisboa, “este é um projeto essencial, que tem esta ligação direta entre o Tejo e as pessoas, que antes não existia”. Carlos Moedas agradeceu à Associação de Turismo de Lisboa (ATL) e aos empresários “fazedores e empreendedores” que trazem inovação em diversas formas.

“Inovação do arquiteto Carrilho da Graça, inovação que liga ao chef Rocha Vieira e a defesa da obra de Julião Sarmento”, artista plástico que morreu o ano passado e cujo último trabalho foi realizado precisamente para o espaço de restauração.