Ministra anuncia contratação de 200 oficiais de justiça

“Escutámos e acolhemos as legítimas preocupações dos Oficiais de Justiça. Reconhecemos a necessidade de dignificar as funções desempenhadas por estes trabalhadores, razão pela qual acreditamos que o Novo Estatuto dos Oficiais de Justiça, cuja negociação prossegue, concretizará a valorização profissional destes trabalhadores", afirmou a ministra da Justiça no seu discurso ( lei na íntegra em versão PDF ).

A ministra da Justiça adianta que este ano, além da aprovação de uma estratégia nacional de expansão dos gabinetes de atendimento a vítimas de violência doméstica, vão abrir ainda no primeiro semestre dois novos Gabinetes de Apoio à Vítima nas comarcas de Aveiro e Porto-Este.

A ministra da Justiça abre a porta a “eventuais ajustamentos ao mapa judiciário”, em diálogo com os Conselhos de Gestão das Comarcas, com os municípios, com os profissionais e com os Conselhos Superiores.

“Pensaremos a Justiça também no quadro das exigências com que nos interpela a coesão territorial, e, por isso, trabalhamos, já, no sentido da criação de uma nova centralidade judiciária no interior do país, incluindo a criação de um novo Tribunal Central Administrativo do Centro”, salientou.