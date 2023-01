“Legisla-se e administra-se demais para o passado”, diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, criticou esta terça-feira que a legislação e a administração no Direito “não cessam de abundar em quantidade e carecer de vagar” e que a “justiça exercida num determinado contexto” é “justiça inevitavelmente sofredora e sofrida”.

Na abertura do ano judicial, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, Marcelo lembrou que a sessão solene não se realizava em janeiro desde 2020 e deixou cinco reflexões sobre a justiça, propondo que se repense as orgânicas, procedimentos e recursos do sistema de justiça, através de uma abordagem global que, no seu entender, exige, "ao menos implícitos, consensos vastos de regime".

O chefe de Estado começou por indicar que a pandemia e as crises financeiras dos últimos anos “não diminuíram a importância da justiça, só a aumentaram” e que só uma “visão redutora” é que diz que “a justiça perdeu relevo”.

“Podem parecer essenciais a saúde, salários, rendimentos. Podem parecer e são, mas cabe ao direito e à sua aplicação muita da garantia de que tais preocupações recebem a devida proteção”, afirmou.