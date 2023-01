"A justiça é um serviço demasiado dispendioso", critica bastonária dos advogados

Além da justiça cara para os cidadãos e da "total paralisia" dos tribunais administrativos e fiscais, a bastonária da OA chamou ainda a atenção para outros problemas graves no setor, como a "gritante falta de recursos humanos, quer a nível das magistraturas (judicial e do Ministério Público), quer ao nível dos funcionários judiciais na investigação criminal, nas cadeias e na reinserção social", o que acarreta "graves prejuízos para a sociedade".

Estes foram alguns dos avisos deixados pela nova bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Fernanda de Almeida Pinheiro, na sua intervenção na sessão de abertura do ano judicial, que decorre no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa.

A bastonária assinalou também os problemas ligados à procuradoria ilícita (pratica ilegal de atos reservados aos advogados) e apelou à "necessidade premente de atualizar a tabela de honorários dos advogados" inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), que, lembrou, "já não é revista há quase 20 anos".

"Neste momento que atravessamos, com índices de inflação que não aconteciam no país há décadas, com as subidas das taxas de juro que se agravam de forma substancial (...) não posso deixar de exigir, em nome da classe que represento, um sinal claro de alteração desta realidade", enfatizou Fernando de Almeida Pinheiro.

Quanto à Lei das Associações Públicas e Profissionais, recentemente aprovada por maioria no parlamento, a bastonária considerou que o diploma "pretende claramente arredar as profissões liberais da sua autorregulação intrínseca, por via de uma intolerável ingerência de terceiras entidades".

"Esta lei pretende condicionar por via disciplinar, mas não só, os seus associados. No entanto, esta situação merecerá, também, da nossa parte, medidas concretas que impeçam a sua entrada em vigor nos termos em que se encontra redigida", prometeu.