Mulher desalojada por fogo no concelho de Soure

Uma mulher ficou desalojada e foi acolhida por familiares na sequência de um incêndio na sua habitação em Vila Nova de Anços, concelho de Soure.

A vítima, com cerca de 60 anos, "estava ansiosa e inalou fumos", tendo sido "conduzida por precaução" ao serviço de urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, adiantou o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, António Rui Costa.

"Um quarto, no primeiro andar da casa, ardeu totalmente", afirmou, salientando que a "intervenção de um vizinho, que fechou a porta" da divisão, circunscreveu o fogo e evitou maiores prejuízos.

A mulher "vai ser acolhida por familiares", após os Bombeiros de Soure, no distrito de Coimbra, terem diligenciado para que a Proteção Civil Municipal assegurasse o realojamento.

António Rui Costa explicou que a casa "ficou sem condições para ser habitada", no imediato, e admitiu que o incêndio tenha começado num desumificador.

Estiveram no local 11 operacionais, com cinco viaturas, dos Bombeiros de Soure e da GNR, que assumiu as investigações.