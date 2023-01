Mau tempo. CDU/Porto quer que apoios aos moradores das Fontainhas sejam céleres

A vereadora da CDU da Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, apelou hoje a que a autarquia "não se esqueça" dos moradores da zona das Fontainhas afetados pelas enxurradas que ocorreram no sábado e que os "apoios" sejam céleres.

A visita, inicialmente programada para percorrer a baixa da cidade e contactar com os comerciantes afetados pelas enxurradas que ocorreram no sábado, rapidamente mudou de rumo.

Com o comércio na Rua Mouzinho da Silveira e na Rua das Flores a funcionar normalmente, e só algumas vedações na rua a relembrar as inundações que se viveram no sábado, a vereadora dirigiu as atenções para os moradores da zona das Fontainhas, na freguesia do Bonfim.

"A Câmara Municipal deu atenção à zona de S. Bento e fez bem, mas não devia ter esquecido a zona das Fontainhas", afirmou Ilda Figueiredo, depois de visitar os moradores do bairro dos Moinhos.

Naquele bairro, vários foram os moradores que relataram à comitiva da CDU os momentos vividos no sábado e os estragos deixados pela enxurrada.

"Desde que estou cá que nunca vi nada assim", afirmou Jorge Teixeira, morador há 16 anos naquele bairro.