IC1 cortado no concelho de Alcácer do Sal devido a despiste de camião

O trânsito no Itinerário Complementar 1 (IC1) está cortado nos dois sentidos no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), desde as 14h23 de hoje, devido ao despiste de um camião que provocou um ferido grave, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o trânsito está cortado ao quilómetro 559, entre Palma e Alberge, e a alternativa é a Autoestrada 2 (A2).

O camião está a ocupar a via na sua totalidade, e cerca das 20h00 a GNR não tinha "previsão para a reabertura" da estrada, por estarem a "aguardar os meios" necessários para fazer a remoção do veículo, adiantou a fonte da Guarda.

O ferido grave era o condutor do camião que foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou a fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Alcácer do Sal, a GNR e a Infraestruturas de Portugal, com um total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos.