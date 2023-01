Greves constantes na TAP são "ameaça grande" para o Turismo

O presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, considera que o risco de greves constantes na TAP é uma "ameaça grande" para o setor.

Em declarações à Renascença, Pedro Machado diz ver com "manifesta preocupação" o novo anúncio de sete dias de paralisação, entre 25 e 31 de janeiro, dos tripulantes de cabine da TAP.

"Independentemente das causas que estejam por trás desta greve, estamos num período de tentativa de recuperação dos fluxos internacionais e estamos preocupados com a consolidação das pontes aéreas que a TAP serve, em mercados críticos, como, por exemplo, o Brasil", refere Pedro Machado.

O representante do setor do Turismo realça os cenários difíceis no mercado, como a segurança internacional, por causa da guerra na Ucrânia, o surto de Covid-19 na China e os custos da inflação.