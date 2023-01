Alijó leva música aos lares e centros de dia

“Levamos a Música no Coração” é o nome da iniciativa da autarquia de Alijó, que vai proporcionar sete concertos dedicados aos utentes e idosos de todos os lares e centros de dia do concelho, entre 11 e 21 de janeiro.

Com o objetivo de levar afetos através da música a quem tem mais dificuldades em contemplá-la fora destas instituições de acolhimento, “esta iniciativa pretende proporcionar aos mais velhos momentos de alegria, convívio e partilha”, refere a autarquia em comunicado.

Neste contexto e no âmbito da estratégia municipal de descentralizar a cultura e levá-la a todos os públicos, o projeto “vai ao encontro dos idosos e utentes no seio dos lares e centros de dia, tendo em conta que muitos deles têm dificuldades de mobilidade e, de outra forma, não teriam acesso a eventos deste género”, acrescenta o documento.

A iniciativa conta com a parceria das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, que possuem estruturas residenciais para idosos e centros de dia, e arranca a 11 de janeiro com a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Alijó, no Centro de Dia do Pinhão.

Os concertos terão lugar durante a tarde e serão realizados por grupos locais, nomeadamente a Tuna da Universidade Sénior de Alijó, a Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua e a Banda de Música de Carlão.

Segundo o município de Alijó, a iniciativa “Levamos a Música no Coração” foi criada para oferecer mais uma atividade que contribui para um envelhecimento ativo e saudável e combate o isolamento social.