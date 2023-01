Agitação marítima coloca dez distritos do continente sob aviso amarelo

Dez distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vai prolongar-se até às 18h00 de hoje e para Setúbal, Beja e Faro até às 9h00 de hoje.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz e porto de Cascais estão fechadas à navegação.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional, a barra de Viana do Castelo está fechada a embarcações de tamanho igual ou inferior a 30 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

A barra marítima de Aveiro está fechada a embarcações de tamanho igual ou inferior a 35 metros, encontrando-se aberta à restante navegação.