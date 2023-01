Porto. Novo túnel para desviar águas do rio da Vila deverá estar pronto em setembro

Ainda antes das fortes chuvas que assolaram o centro histórico do Porto no sábado, a agência Lusa visitou a empreitada do desvio do rio da Vila, que criará um curso alternativo ao atual escoamento de águas, devido à necessidade de construção da nova estação da Linha Rosa do metro.



No total, o novo desvio do rio da Vila, a cargo da Metro do Porto no âmbito da construção da Linha Rosa (São Bento - Casa da Música), terá um túnel com o comprimento de 536 metros, dos quais 170 já estão escavados.

Na quinta-feira, à sombra da estátua de D. Pedro IV, o silêncio imperava no estaleiro montado para construir a nova estação de metro de São Bento, na Praça da Liberdade, local então despido de movimento devido às festividades de Reis, celebradas pela maioria dos trabalhadores espanhóis.

À acalmia causada pela festividade espanhola juntou-se a italiana banda sonora de "O Padrinho", tocada por um artista de rua a partir do lugar da temporariamente ausente estátua d"O Ardina, o único som que logrou ultrapassar barreiras e passar para dentro do estaleiro.

Mas não era para o submundo do crime que corria a pouca água que ali se ouvia, numa quantidade ainda não comparável à que chegará à boca do novo rio da Vila quando a obra estiver concluída, ou à que percorreu a rua Mouzinho da Silveira e a Ribeira no sábado.

O rio da Vila, que desagua no Douro na zona da Ribeira, formava-se na zona da atual Praça de Almeida Garrett, em frente à estação ferroviária de São Bento, com cursos de água vindos do Marquês e da Fontinha, que acabaram encanados com o desenvolvimento urbano da cidade.

Na frente da Praça da Liberdade já há 13 metros executados, prontos para se juntarem aos 165 vindos do Largo de São Domingos, cuja água que ali foi parar já "irrigava" a profundeza da Rua das Flores, mas numa quantidade baixa devido ao sol que raiou na última semana, antes da tempestade.