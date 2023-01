Ministro refere que antes de estabelecer metodologias de intervenção é preciso "estudar causas" das inundações

Questionado esta manhã sobre os efeitos das chuvas ontem no Grande Porto, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, defendeu que é preciso apurar as causas, mas salientou que se tratou de um episódio de chuva intensa.

"A intensidade das chuvas e a impermeabilização dos solos, em muitas das cidades, levam a que os efeitos das chuvas e a sua intensidade tragam consigo exigências que têm de conduzir à preparação e resiliência dos territórios para enfrentar estes desafios", afirmou.

Para o ministro é preciso "compreender e estudar as causas e depois estabelecer as metodologias de intervenção", mas reitera que, "primeiro, é preciso compreender as causas que levaram a situações como a que aconteceu no cidade do Porto".

A chuva forte inundou no sábado várias ruas, habitações e lojas do Porto, e obrigou a encerrar várias vias ao trânsito e a suspender a circulação na linha amarela do Metro da cidade, tendo mesmo sido necessário encerrar a estação de metro de São Bento, devido às inundações.

Este domingo a rede de metro está a funcionar normalmente e, segundo o oficial de dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto, não existe “nenhuma situação de emergência”.