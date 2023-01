Viana, Braga, Porto e Vila Real em aviso laranja no domingo

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso laranja entre as 06:00 e as 12:00 de domingo, devido à previsão de chuva intensa, anunciou este sábado o IPMA.

Em termos de avisos, "o nível mais gravoso, neste momento, é o laranja que tem início às 06:00 do dia 08 e a terminar às 12:00 para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real", adiantou à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de três e refere-se a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Segundo Ângela Lourenço, nas próximas horas e até cerca da 24:00, vai continuar a ocorrer chuva por vezes forte e persistente nos distritos da região Centro e eventualmente no Alto Alentejo.

"Em todo o território vai continuar a chover e, gradualmente, a partir das 00:00 começa a haver um agravamento em termos das quantidades de precipitação previstas no Minho e Douro Litoral, que se irá estender um pouco para sul, abrangendo Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real e Viseu", avançou a meteorologista.

A partir da domingo à tarde já se prevê uma melhoria das condições meteorológicas, mas ainda com ocorrência de precipitação, abrangendo praticamente todo o território continental.

Essa melhoria do estado do tempo vai ser mais notória no Alentejo e Algarve, onde pode mesmo deixar de chover a partir do meio da tarde de domingo, referiu Ângela Lourenço.

A Proteção Civil registou 247 ocorrências entre as 23:00 de sexta-feira e as 16:30 de hoje, decorrentes do mau tempo, com 72% das situações a ocorrerem na Área Metropolitana do Porto, sobretudo inundações.

"Desde as 23:00 de ontem [sexta-feira], altura em que iniciamos o período de alerta especial, até às 16:30 tivemos um total de 247 ocorrências, com maior incidência na Área Metropolitana do Porto, nomeadamente 177 ocorrências", referiu o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações à agência Lusa pelas 17:00.

De acordo com José Miranda, a maioria das ocorrências esteve relacionada com inundações, limpeza de vias e quedas de árvores, envolvendo um total de 398 operacionais.

A maioria das ocorrências ocorreu na zona norte do país, com especial incidência na Área Metropolitana do Porto.

O concelho do Porto registou hoje 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, em menos de duas horas, principalmente na baixa da cidade, segundo disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.