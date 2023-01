Restabelecida circulação ferroviária entre São Bento e Campanhã

A circulação de comboios entre São Bento e Campanhã, no Porto, foi restabelecida em ambas as vias, depois de ter estado suspensa desde as 17:00 de hoje, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a empresa, a circulação normal dos comboios foi restabelecida cerca das 20:40.

A suspensão foi decidida a pedido da Proteção Civil devido à "instabilidade de um muro junto à linha férrea", acrescentou a IP, que fez deslocar "uma equipa de manutenção para o local".

O concelho do Porto registou hoje em menos de duas horas 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.

Fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que os 150 registos de pedidos de ajuda por causa das inundações nas habitações e vias públicas ocorreram entre as 12:00 e as 13:50, tendo havido maior concentração de solicitações na "baixa da cidade".