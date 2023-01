Mais de 60 ocorrências em Vila Nova de Gaia

Os Sapadores de Vila Nova de Gaia registaram mais de 60 ocorrências entre as 10:30 e as 13:00 motivadas pela chuva forte que caiu no concelho e que encerrou várias estradas.

"Recebemos mais de 60 pedidos de ajuda, sendo que 90% das situações foram na freguesia de Canidelo", revelou à Lusa fonte dos Sapadores, que anotou ainda ocorrências nas freguesias vizinhas de Santa Marinha, Afurada e Valadares.

A fonte assinalou ainda serem as "inundações e quedas de muros" as ocorrências que mais se verificaram. .

Sem registo de feridos foi, ainda assim, necessário "retirar uma pessoa de um carro que foi inundado pela água na Avenida professor Orlando Ribeiro", acrescentou. .

A fonte deu conta ainda do "encerramento da Rua da Praia, na Afurada, devido ao aumento do caudal do rio Douro".

No Aviso à População que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu na sexta-feira passada há previsão de aguaceiros previstos a partir da tarde de hoje nas regiões Norte e Centro (até 30-40 mm/12H), com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.