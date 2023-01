Chuva intensa provoca inundações no Porto e em Gaia

A chuva forte regressou provocou este sábado inundações e estragos na cidade do Porto e também na zona da Afurada, em Gaia.

Em Gaia, a inundação na marginal em frente à doca de pesca, uma zona que serve também de estacionamento para moradores e clientes dos restaurantes, levou à interrupção da circulação.



Em declarações à Renascença, o presidente de Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou que "quando chove brutalmente, como choveu esta manhã, é recorrente [este tipo de inundações], porque não há capacidade de escoar a água junto ao rio. Estamos junto ao rio, a água sobe, os carros estão neste local e é preciso uma intervenção rápida".

"Pouco há a fazer, que não seja construir as bacias de retenção que o Município está a construir aos poucos. Em muitos anos, aconteceu agora algo desta dimensão. Neste momento, os solos estão saturados e água é brutal e é evidente que as pessoas percebem e sentem o problema. Tomara que não acontecesse, mas é o fruto da intempérie", acrescentou.

Até ao momento, ainda não foram contabilizados os prejuízos, mas afetou sobretudo viaturas estacionadas.

Os moradores estão indignados com a autarquia e, segundo refere, um dos problemas, é um ribeiro entre a doca e a marina.

Ricardo Duarte, morador na Afurada há 48 anos, relata que já tiveram "várias cheias vindas do rio", mas considera que o que sucedeu este sábado é falta de manutenção e culpa o "riacho" recentemente "construído". O morador refere ainda que no domingo passado já ocorreu algo semelhante.

"Aqui houve uma intervenção num riacho que o transformou, por indicação da área do ambiente - nem é uma questão municipal -, num riacho serpenteado em vez de um riacho direto, e portanto mais facilitador da saída da água", justifica Eduardo Vítor Rodrigues, salientando que independentemente do tipo de riacho, "é incomportável nestes momentos com o picho de chuva como o que ocorreu entre as 10h30 e 12h00".

Para o autarca, "não é um ato de resignação" e apela à compreensão, referindo que "não há estrutura que resista quando há um volume de água destas junto ao rio".