Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira

A capitania do porto do Funchal emitiu este sábado um aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira, que está em vigor até às 18:00 de domingo.

O aviso da autoridade marítima regional tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Quanto à ondulação, indica que, na costa norte, as vagas serão de noroeste aumentando gradualmente até aos quatro metros a partir da manhã, sendo na ordem dos dois metros na parte sul.

A capitania também refere ser previsível uma visibilidade "boa, temporariamente moderada durante a noite e manhã" e que o vento oeste/sudoeste seja "bonançoso a moderado, por vezes moderado no início do período".

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", lê-se na nota da capitania.