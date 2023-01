Uma aventura com final feliz. Resgatada cadela no Farol do Bugio

Após três dias, foi resgatada na manhã desta sexta-feira uma cadela preta que tinha sido avistada no Forte de São Lourenço da Cabeça Seca (Farol do Bugio), no rio Tejo.



O alerta foi dado na terça-feira através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. As autoridades foram informadas para a presença de um animal junto ao Farol do Bugio.

Segundo o comunicado enviado à redação, de imediato “foram ativados para o local elementos da Direção de Faróis, que constataram a presença de uma cadela, que se encontrava aparentemente abandonada e visivelmente assustada”.

Ao longo da semana foram feitas diversas tentativas para resgatar o animal por parte dos elementos da Direção de Faróis, em colaboração com elementos da Polícia Marítima e do Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Oeiras (CROAMO), que alimentaram e hidrataram devidamente o animal.

Mas só esta manhã, “foi possível recolher a cadela em segurança”.

A cadela, que não tem chip, foi transportada para o Centro de Recolha, onde ficará em quarentena, a fim de ser examinada e desparasitada.