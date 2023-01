Tondela. Detido suspeito de crime de pornografia de menores

Um homem de 69 anos foi detido no concelho de Tondela por ser suspeito de descarregar, partilhar e guardar ficheiros pornográficos de menores, anunciou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ referiu que "identificou e deteve, em flagrante delito, um homem de nacionalidade estrangeira, residente no concelho de Tondela, pela presumível prática do crime de pornografia de menores".

A detenção ocorreu durante uma busca domiciliária, "realizada no âmbito do cumprimento de carta rogatória a correr termos no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Viseu, emitida pelas autoridades judiciárias suíças", acrescentou.

Segundo a PJ, foi detetada, "em tempo real, a partilha de ficheiros de pornografia infantil, assim como a posse e registo nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito de centenas de dados que indiciam a descarga, partilha e guarda de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".