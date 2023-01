Taxista detido em Lisboa por suspeita de especulação

Um taxista foi detido esta quarta-feira, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita de alteração do valor da viagem. O motorista, de 32 anos, foi detido em flagrante depois de cobrar 19,90 euros a mais sobre o preço real. Este foi o primeiro do ano em Lisboa mas, ao que a Renascença apurou junto do Comando da PSP de Lisboa, o ano de 2022 fechou com quase uma centena de taxistas detidos por este tipo de crime. A maior parte deles em zonas de maior movimento de turistas, como é o caso do Aeroporto e do Terminal de Cruzeiros, mas também no centro da cidade e na zona do Parque das Nações.